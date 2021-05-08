«Аризона» отыгралась с 0:2 и победила «Сан-Хосе» в основное время

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал на своём льду «Аризону Койотс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 5:2.
Сначала дважды отличились хозяева: на 4-й минуте забил Эрик Карлсон, на 24-й – Тимо Майер. Следом «Аризона» забросила пять безответных шайб и одержала победу. Отличились Виктор Сёдерстрём, Конор Гарланд, Фил Кессел, Майкл Бантинг и Ян Еник.
В других матчах игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 6:2, а «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме победил «Аризону Койотс» со счётом 3:2.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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