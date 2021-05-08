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«Нефтехимик» повторил предложение другого клуба Порядину

«Нефтехимик» повторил предложение другого клуба Порядину
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» повторил предложение другого клуба ограниченному свободному агенту нападающему Павлу Порядину, сообщает KHL Media в «твиттере».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Порядин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 очков: забросил 14 шайб и отдал 15 результативных передач.

По итогам чемпионата «Нефтехимик» набрал 40 очков, занял 11 место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Павел Порядин выступает за нижнекамский клуб с 2015 года.

Напомним, что победителем сезона 2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заряди второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

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