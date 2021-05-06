«Ак Барс» готов потратить до 100 млн рублей на Порядина

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин в ближайшее время станет игроком «Ак Барса», сообщает «БО-Спорт».



«Ак Барс» предложил Порядину двухлетний контракт. Согласно нему, в первом сезоне хоккеист заработает 25 млн рублей, а во втором – 30. Помимо этого, казанский клуб заплатит компенсацию «Нефтехимику» около 40 — 45 млн рублей. «Нефтехимик» может повторить контрактное предложение «Ак Барса» и сохранить игрока. По информации источника, делать этого клуб не собирается.



В минувшем сезоне Порядин набрал 29 (14+15) очков при полезности «-11» в 49 матчах регулярного чемпионата. «Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге после 60 встреч набрал 40 баллов, занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Порядин, Абросимов и Брынцев не примут квалификационные предложения «Нефтехимика»