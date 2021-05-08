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«Барыс» повторил предложение другого клуба Панюкову

«Барыс» повторил предложение другого клуба Панюкову
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» повторил предложение другого клуба ограниченному свободному агенту нападающему Кириллу Панюкову, сообщает KHL Media в «твиттере».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Панюков провёл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил 8 шайб и отдал столько же результативных передач.

В плей-офф у хоккеиста семь очков (4+3) в шести встречах.

Также Панюков в прошедшем сезоне выступал за «Номад Нур-Султан», где в регулярке набрал 14 очков (6+8) в девяти играх, а в плей-офф три балла (1+2) в двух встречах.

По итогам чемпионата «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом же раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

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