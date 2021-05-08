Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги приближается к завершению. В НХЛ выступают много российских игроков, поэтому «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кого вы считаете лучшим российским игроком регулярного чемпионата НХЛ?»



Среди претендентов форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который претендует на трофей лучшего новичка лиги, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форварды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также голкиперы Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»). Ещё один вариант ответа – «кто-то другой». В таком случае лучшего российского игрока можно указать в комментариях.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.