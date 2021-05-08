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Лещёв: слёзы у меня на глазах от гордости за ребят и за страну

Лещёв: слёзы у меня на глазах от гордости за ребят и за страну
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв поделился эмоциями от выступления национальной команды на ЮЧМ-2021.

«Мы довольны этими медалями. Хотелось бы видеть другой металл, но и это серебро достойно многого. Спасибо ребятам, что играли, сражались и завоевали эти медали. Они отдали всю душу, все силы. Слёзы у меня на глазах? Это слёзы гордости за ребят и за страну, которую мы прославляем. Самый эмоциональный момент турнира? Это полуфинальный матч, когда мы обыграли финнов и вышли в финал. Ближайшие планы? Уже сегодня-завтра присоединюсь к национальной сборной», — сказал Лещёв.

После турнира стало известно, что главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв войдёт в тренерский штаб первой сборной России в преддверии чемпионата мира по хоккею в Латвии.

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