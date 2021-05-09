Пас Орлова в овертайме помог «Вашингтону» одержать волевую победу в матче с «Филадельфией»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе «Вашингтона» отличился Ларс Эллер, который сравнял счёт менее чем за минуту до конца третьего периода и Конор Шири, забивший в овертайме. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. за «Филадельфию» единственный гол забил Скотт Лоутон Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.
В предыдущем матче «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счётом 4:2.
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не принимали участие в матче, поскольку были включены в COVID-протокол НХЛ. Форвард Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
- 9 мая 2021
-
04:56
-
04:52
-
04:48
-
04:45
-
04:33
-
03:56
-
02:46
-
01:57
-
01:42
-
01:15
-
00:59
- 8 мая 2021
-
23:02
-
22:13
-
22:02
-
21:22
-
21:10
-
20:02
-
19:46
-
18:40
-
18:14
-
18:06
-
17:50
-
17:38
-
17:28
-
16:57
-
16:18
-
15:50
-
15:12
-
14:43
-
13:29
-
13:13
-
12:59
-
12:04
-
11:51
-
11:06