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Пас Орлова в овертайме помог «Вашингтону» одержать волевую победу в матче с «Филадельфией»

Пас Орлова в овертайме помог «Вашингтону» одержать волевую победу в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Вашингтона» отличился Ларс Эллер, который сравнял счёт менее чем за минуту до конца третьего периода и Конор Шири, забивший в овертайме. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. за «Филадельфию» единственный гол забил Скотт Лоутон Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

В предыдущем матче «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счётом 4:2.

Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов не принимали участие в матче, поскольку были включены в COVID-протокол НХЛ. Форвард Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (ван Римсдайк) – 43:42' (5x5)   1:1 Эллер (Манта, Шульц) – 59:20' (6x5)   2:1 Шири (Дауд, Орлов) – 64:00' (3x3)
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