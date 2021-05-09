Американский журналист: меня поражает, насколько плавна игра для Капризова
Американский журналист Дэйв Шварц поделился мнением об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
«Меня поражает, насколько плавна игра для Капризова. Он кажется таким спокойным и расслабленным», — написал журналист Дэйв Шварц в «твиттере».
Напомним, что Кирилл Капризов проводит первый сезон в НХЛ и является одним из главных претендентов на получение Колдер трофи – титула, который ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку, проводящего первый полноценный сезон в НХЛ.
В текущем сезоне Капризов провёл 54 встречи и набрал 51 очко: забросил 27 шайб и отдал 24 результативные передачи. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.
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Уже определились 15 участников кубковой части сезона, известны две пары, а за главный трофей поборются минимум 21 россиянин.
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