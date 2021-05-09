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Американский журналист: меня поражает, насколько плавна игра для Капризова

Американский журналист: меня поражает, насколько плавна игра для Капризова
Хоккей / НХЛ 0

Американский журналист Дэйв Шварц поделился мнением об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Меня поражает, насколько плавна игра для Капризова. Он кажется таким спокойным и расслабленным», — написал журналист Дэйв Шварц в «твиттере».

Напомним, что Кирилл Капризов проводит первый сезон в НХЛ и является одним из главных претендентов на получение Колдер трофи – титула, который ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку, проводящего первый полноценный сезон в НХЛ.

В текущем сезоне Капризов провёл 54 встречи и набрал 51 очко: забросил 27 шайб и отдал 24 результативные передачи. По итогам регулярного чемпионата «Миннесота» обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.

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