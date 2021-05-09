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«Тампа-Бэй» и «Флорида» набрали на двоих 154 минуты штрафа

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флориды Пантерз» суммарно набрали 154 минуты штрафа в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игроки участвовали несколько раз в драках.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, хоккеисты «Тампы» и «Пантерз» обновили рекорд сезона по штрафному времени, установленный «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Тогда команды набрали 141 штрафную минуту.



Напомним, во втором и третьем периодах на льду произошла серия стычек и потасовок.



В следующем матче команды снова сыграют друг с другом – это будет заключительная встреча регулярного сезона. Затем «Лайтнинг» и «Пантерз» сыграют снова в первом раунде плей-офф.