«Каролина» намерена продлить контракт с Родом Бриндамором на три года

«Каролина Харрикейнз» намерена продлить контракт с главным тренером команды Родом Бриндамором, сообщает журналист Эллиот Фридман. По информации источника, стороны работают над этим вопросом, но официально продление не завершено.

Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на три года с харплатой $ 1,8 млн за сезон.

Напомним, что канадский специалист возглавляет «Каролину» с 2018 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Каролина» а 55 матчах набрала 8-0 очков, досрочно заняла первое место в таблице Центрального дивизиона и вышла в плей-офф. Ближайший преследователь – «Флорида Пантерз» – отстаёт на три очка.

Заключительный матч регулярного чемпионата состоится с «Нэшвилл Предаторз» 11 мая в 3:00 мск.