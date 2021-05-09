Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин инвестировал деньги в женскую футбольную команду «Вашингтон Спирит», выступающую в женской лиге NWSL.



«Я считаю, что важно поддерживать женщин и профессиональных спортсменок не только в США, но и во всём мире. Мы с женой любим ходить на футбольные матчи, смотрим футбол и бейсбол. Неважно, мужчина вы или женщина, вам нужно преследовать те же цели, что и любой профессиональный спортсмен. Я с нетерпением жду встречи с игроками. Очень важно участвовать в подобных делах. Я считаю, что поддерживать женский футбол — это круто.



Не буду обманывать, я бы хотел оказаться на месте Теда Леонсиса. Но если серьёзно, то я не знаю, чем бы хотел заниматься. Я всё еще думаю, что мне осталось играть еще пару лет, потом посмотрим», — приводит слова Александра Овечкина ESPN.

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