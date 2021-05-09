Кучеров против Гусева, а Овечкину достанется «Бостон»? Какими будут пары плей-офф НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ находится в завершающей стадии. Уже определены 15 из 16 участников Кубка Стэнли, и сегодня стали известны некоторые пары первого раунда.
Восточный дивизион
Выходят в плей-офф: «Питтсбург» (77 очков), «Вашингтон» (75), «Бостон» (71), «Айлендерс» (70).
Несмотря на то что Восточный дивизион стал первым, в котором определились все участники плей-офф, здесь распределены ещё не все итоговые места. Первый посев себе обеспечил «Питтсбург», прошедшей ночью завоевав первый титул дивизиона за семь лет. На второй строчке после вчерашнего поражения «Бостона» в игре с «Рейнджерс», окончательно закрепился «Вашингтон». Судьба оставшихся двух мест будет решаться во встрече «Брюинз» и «Айлендерс». Для того чтобы оставить за собой третью строчку, подопечным Брюса Кэссиди достаточно не проиграть «островитянам» в основное время.
Западный дивизион
Выходят в плей-офф: «Вегас» (80), «Колорадо» (76), «Миннесота» (75), «Сент-Луис» (57).
В Западном дивизионе определено только четвёртое место. На нём расположились обладатели Кубка Стэнли – 2019 из «Сент-Луиса». За верхнюю строчку борются «Вегас» и «Колорадо». Командам ещё предстоит встретиться в ночь на 11 мая мск. Для «рыцарей» победа в этом матче станет гарантией первого посева, при этом, в случае победы «лавин» в основное время, инициатива окажется именно в руках команды Джареда Беднара.
В то же время «Колорадо» ещё может упустить второе место. Такой сценарий возможен, если свои оставшиеся два матча выиграет «Миннесота», а «лавины» в трёх играх наберут не более двух очков. Хоть этот вариант и выглядит тяжело осуществимым, в текущем сезоне у «Эвеланш» уже была серия из трёх матчей без набранных баллов.
Центральный дивизион
Выходят в плей-офф: «Каролина» (80), «Флорида» (77), «Тампа» (75), «Нэшвилл» (62).
Единственный дивизион, в котором уже известны не только все участники, но и пары первого раунда плей-офф. «Нэшвилл», сумевший сохранить набранную за весенний отрезок скорость, ушёл от преследования «Далласа» и оставил прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли за бортом предстоящего розыгрыша. «Хищники» отправятся в гости к «Каролине», благодаря победе над которой прошедшей ночью им и удалось добыть последнюю путёвку.
Вторую пару составят «Флорида» и «Тампа». Командам ещё предстоит выяснить, за кем будет преимущество домашней площадки. Победив в первой из двух очных встреч на финише регулярки, «пантеры» вырвались вперёд в этом споре, однако если «молнии» в последней игре возьмут верх в основное время, именно им предстоит начинать плей-офф у себя дома. Ждём дуэль Кучерова и Гусева.
Северный дивизион
Выходят в плей-офф: «Торонто» (76), «Эдмонтон» (68), «Виннипег» (59).
Претенденты: «Монреаль» (57, 54 матча), «Калгари» (47, 51 матч), «Ванкувер» (43, 49 матчей).
Последний дивизион, в котором осталась вакантная путёвка в плей-офф. Однако шансы «Калгари» и «Ванкувера» сместить «Монреаль» с четвёртой строчки выглядят скорее теоретическими. Для осуществления этого сценария «огонькам» и «косаткам» необходимо выигрывать все свои матчи, четыре из которых командам предстоит провести между собой, и надеяться, что «Канадиенс» не наберут ни одного очка. При этом сам «Монреаль» ещё имеет возможность опередить совсем растерявший форму (8 поражений в последних 10 матчах) «Виннипег».
Первые же два места за собой уже давно застолбили «Торонто» и «Эдмонтон», катком прошедшиеся по всему Северному дивизиону. Скорее всего, именно эти команды и разыграют между собой путёвку в полуфинал Кубка Стэнли.
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