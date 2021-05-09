Макдэвид: я просто старался быть готовым в каждом матче

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал 100-е набранное очко в чемпионате. Макдэвид стал лишь девятым хоккеистом в истории лиги, кто смог набрать 100 баллов за 53 матча или меньше. Он присоединился к таким легендам НХЛ, как Уэйн Гретцки (11 раз), Марио Лемье (6), Фил Эспозито (2), Яри Курри (2), Марсель Дионн, Стив Айзерман, Берни Николлс и Яромир Ягр (по разу).
«Быть частью подобной компании — это нечто особенное. Очевидно, что это лучшие игроки всех времен, так что упоминание с ними в одном предложении — особенный случай. Что касается моей игры, то я просто старался быть готовым в каждом матче. Я считаю, что успех команды стоит на первом месте. И наша команда смогла показать хороший хоккей большую часть сезона. Разве что за исключением первого месяца.
Лично я хочу продолжать играть в хороший хоккей, и вся наша команда хочет продолжать играть в хороший хоккей. Мы хотим начать плей-офф в хорошем настроении. Что касается рубежа, то, очевидно, есть разница в том, что мне удалось его достичь в сокращенном сезоне. Но я не собираюсь что-либо менять», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
- 9 мая 2021
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