Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал уход Тортореллы с поста главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал решение не продлевать контракт с главным тренером Джоном Тортореллой.



«У нас с Тортсом было немало разговоров по ходу сезона, и мы согласились, что настал верный момент для всех сторон разойтись. Он отличный тренер, а его достижения за последние шесть лет говорят сами за себя. Он сыграл важнейшую роль в развитии клуба и мы крайне благодарны за его страсть и преданность. Он был правильным тренером в правильное время, который помог нам поднять планку на определенную высоту», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Торторелла возглавил «Коламбус» в 2015 году. При нём клуб четыре раза выходил в плей-офф и показал лучший результат в своей истории, пробившись во второй раунд Кубка Стэнли в 2019 году.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Коламбус» впервые с 2016 года не вышел в плей-офф. Набрав 48 очков в 56 матчах, «Блю Джекетс» занял последнее место в Центральном дивизионе.



Напомним, что из Центрального дивизиона в плей-офф вышли «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Топ-4 замыкает «Нэшвилл Предаторз», а на пятом месте идёт «Даллас Старз», который имеет теоретические шансы на выход в Кубок Стэнли. «Даллас» отстаёт от «Нэшвилла» на четыре очка и имеет одну игру в запасе.