Мика Зибанеджед: последние 10 дней были полным безумием

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал итоги последней недели регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.
«На мой взгляд, сегодня мы действительно хорошо сыграли, особенно в третьем периоде. Очевидно, что сегодня мы играли против действительно хорошей команды. Мне показалось, что по ходу матча мы становились все лучше и лучше.
Эта победа значит для нас больше, чем вы сейчас думаете. Особенно с учетом того, как складывался для нас весь сезон и конкретно последние 10 дней.
Последние 10 дней были полным безумием. С учетом всех тех парней, которые сегодня не смогли за нас сыграть, мы смогли навязать борьбу и одержать победу, и это было здорово. Мы выиграли и неплохо завершили сезон.
Наша сегодняшняя игра определенно станет заделом на будущее. На этой неделе мы многое смогли показать. Мы хорошо реагировали и справлялись с тем, что с нами происходило, и сегодня тоже играли хорошо. Я действительно горжусь ребятами и очень-очень счастлив, что являюсь частью этой команды», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.
- 9 мая 2021
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