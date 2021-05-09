Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мика Зибанеджед: последние 10 дней были полным безумием

Мика Зибанеджед: последние 10 дней были полным безумием
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал итоги последней недели регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

«На мой взгляд, сегодня мы действительно хорошо сыграли, особенно в третьем периоде. Очевидно, что сегодня мы играли против действительно хорошей команды. Мне показалось, что по ходу матча мы становились все лучше и лучше.

Эта победа значит для нас больше, чем вы сейчас думаете. Особенно с учетом того, как складывался для нас весь сезон и конкретно последние 10 дней.

Последние 10 дней были полным безумием. С учетом всех тех парней, которые сегодня не смогли за нас сыграть, мы смогли навязать борьбу и одержать победу, и это было здорово. Мы выиграли и неплохо завершили сезон.

Наша сегодняшняя игра определенно станет заделом на будущее. На этой неделе мы многое смогли показать. Мы хорошо реагировали и справлялись с тем, что с нами происходило, и сегодня тоже играли хорошо. Я действительно горжусь ребятами и очень-очень счастлив, что являюсь частью этой команды», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021