Источник: «Авангард» потратил на расторжение контракта с Бобковым 5 млн рублей

«Авангард» и вратарь Игорь Бобков расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», знакомый с ситуацией, компенсация Бобкову от клуба за расторжение договора составила 5 млн рублей.



Бобков в Континентальной хоккейной лиге сыграл 229 матчей, одержал 100 побед, пропустил 458 шайб, отразил 5310 бросков, 25 раз сыграл на «ноль», сделал шесть голевых передач, заработал 18 минут штрафа. За «Авангард» сыграл 122 матча, одержал 64 победы, пропустил 226 шайб, отразил 2668 бросков, 16 раз сыграл на «ноль», сделал четыре голевые передачи, заработал 14 минут штрафа.



Ранее сообщалось, что вратарь системы «Монреаль Канадиенс» Василий Демченко возвращается в Россию и близок к подписанию соглашения с омским «Авангардом». Именно Демченко как более низкооплачиваемого голкипера планируют сделать сменщиком Грубеца.

«Авангард» и вратарь Игорь Бобков расторгли контракт