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Юрий Михайлис прокомментировал выбранный состав сборной Казахстана на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Юрий Михайлис прокомментировал выбранный состав сборной Казахстана на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал состав, который отправится на чемпионат мира по хоккею.

«Каждый, кто был вызван в сборную, достоин представлять Казахстан на международной арене. Мы наблюдали за всеми, определяли кандидатов до самого последнего дня. Выбор был непростым. Прежде всего, хочу поблагодарить ребят за самоотверженную работу. На тех, кто не вошел в заявку, мы рассчитываем в будущем. Это Дмитрий Гренц, Дмитрий Степанов, Адиль Бекетаев, Александр Писарев, Мадияр Ибрайбеков, Михаил Рахманов, Максим Мусоров, Леонид Метальников, Демид Еремеев. Планируем в дальнейшем привлекать их в сборную Казахстана. До последнего ждали, что Леонид Метальников восстановится после травмы и сможет помочь нам в Риге. Но после двустороннего матча он сам подошёл и сказал, что не готов играть на сто процентов. Он ещё не до конца восстановился после травмы. Считаю, это мужской поступок. Мы смогли дать шанс другому защитнику», – цитирует Михайлиса пресс-служба федерации хоккея Казахстана.

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