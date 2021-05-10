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Тренерский штаб сборной Казахстана назвал состав на чемпионат мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренерский штаб сборной Казахстана назвал состав на чемпионат мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Тренерский штаб сборной Казахстана назвал состав на чемпионат мира, сообщает Казахстанская федерация хоккея.

В заявку вошли 28 хоккеистов.

Вратари: Хенрик Карлссон, Андрей Шутов, Никита Бояркин.

Защитники: Даррен Диц, Алексей Маклюков, Иван Степаненко, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов.

Нападающие: Роман Старченко, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Александр Шин, Саян Данияр, Алихан Асетов, Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Дмитрий Гурков, Кёртис Волк, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Артем Лихотников, Егор Петухов.

Напомним, что чемпионат мира – 2021 пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Казахстана сыграет в группе B.

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