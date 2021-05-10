Брюквин поблагодарил московское «Динамо» после перехода в «Авангард»

Нападающий Владимир Брюквин, перешедший из московского «Динамо» в омский «Авангард», в «инстаграме» поблагодарил команду и болельщиков бело-голубых.

«Хочу выразить огромную благодарность клубу, болельщикам и партнёрам по команде за вашу поддержку и доверие! Я был рад быть частью этой семьи! Спасибо за всё, родное Д», – написал Брюквин в «инстаграме».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Владимир Брюквин провёл 24 матча в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. В плей-офф у игрока девять встреч.

За основную команду бело-голубых в чемпионате КХЛ Владимир дебютировал в 2014 году, также продолжая выступать за команды ВХЛ и МХЛ. В 2014 году вместе с молодёжной сборной России стал победителем Subway Super Series, а в 2015 году стал серебряным призером молодёжного чемпионата мира. Следующий год стал для нападающего первым полноценным сезоном в КХЛ. В 2017 году Брюквин в составе фарм-клуба московского «Динамо» стал обладателем Братины.