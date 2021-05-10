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Линдгрен продлил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на три года

Линдгрен продлил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на три года
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен продлил контракт с клубом. Соглашение подписано на три сезона.

Как сообщает Винс Меркоглиано, сделка рассчитана на $ 9 млн – по $ 3 млн за каждый сезон.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний американец провёл 51 игру и набрал 16 очков: забросил одну шайбу и отдал 15 результативных передач.

Защитник выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-2018/2019. Всего провёл в составе «Рейнджерс» 119 игр, где набрал 31 очко: дважды забросил и 29 раз ассистировал партнёрам.

«Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 60 очков в 56 матчах, занял пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышел в плей-офф.

Напомним, ранее клуб принял решение не отпускать российских голкиперов Александра Георгиева и Игоря Шестёркина на чемпионат мира – 2021.

Шестёркин и Георгиев не помогут сборной России на ЧМ-2021
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