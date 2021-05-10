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Худобин и Гурьянов не помогут сборной России на ЧМ-2021

Российский голкипер Антон Худобин и нападающий Денис Гурьянов, представляющие «Даллас Старз», не примут участие в чемпионате мира, который пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня.

«Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил штабу сборной, что вратарь Антон Худобин и форвард Денис Гурьянов, несмотря на из огромное желание сыграть за национальную команду, пропустят чемпионат мира в Латвии по медицинским рекомендациям клуба из Техаса. У обоих хоккеистов травма нижней части тела», – написала пресс-служба сборной России в «твиттере».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Худобин провёл 32 встречи и оформил три шат-аута, у Гурьянова 29 очков (12+17) в 54 матчах.

Ранее стало известно, что голкиперы «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев и Игорь Шестёркин не примут участие в турнире.