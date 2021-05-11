Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» вновь разгромила «Тампу», Василевский допустил грубую ошибку, у Сергачёва «-3»

«Флорида» вновь разгромила «Тампу», Василевский допустил грубую ошибку, у Сергачёва «-3»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Маккензи Уигар, Картер Вераге, Радко Гудас и Александер Веннберг. Российский нападающий Григорий Денисенко очков не набрал. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 26 сейвов и пропустил четыре шайбы. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Прошлый матч завершился победой «Флориды» со счётом 5:1.

В другом матче «Бостон Брюинз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Уигар (Марчмент, Ламмикко) – 15:19' (5x5)   2:0 Ламмикко – 28:23' (4x5)   3:0 Вераге (Дюклер, Барков) – 42:27' (5x5)   4:0 Веннберг (Гудас, Яндл) – 54:07' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Холл (Крейчи, Маршан) – 19:21' (5x3)   1:1 Вальстрём (Барзал, Ледди) – 21:38' (5x4)   2:1 Маршан (Крейчи, Пастрняк) – 26:15' (5x5)   2:2 Барзал (Пулок, Бовиллье) – 28:31' (5x5)   3:2 Холл (Крейчи, Райлли) – 62:53' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021