«Флорида» вновь разгромила «Тампу», Василевский допустил грубую ошибку, у Сергачёва «-3»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Маккензи Уигар, Картер Вераге, Радко Гудас и Александер Веннберг. Российский нападающий Григорий Денисенко очков не набрал. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 26 сейвов и пропустил четыре шайбы. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Прошлый матч завершился победой «Флориды» со счётом 5:1.

В другом матче «Бостон Брюинз» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.