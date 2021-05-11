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«Даллас» взял реванш за поражение у «Чикаго». Гурьянов набрал 30-е очко в сезоне

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга. За «Чикаго» забрасывали Алекс Дебринкэт, Пиус Зутер, Дилан Строум и Винни Хиностроза, а в составе «Далласа» отличились Джо Павелски, Миро Хейсканен, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. Точный бросок Джейсона Робертсона в овертайме принёс гостям победу в этом матче.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов набрал 30-е (12+18) очко в сезоне, отметившись голевой передачей и заработав показатель полезности «-1», проведя на площадке 15 минут 20 секунд.

Вратарь «Старз» Антон Худобин остался в запасе на эту игру.

Напомним, что прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Даллас Старз» занял 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона и потерял все шансы на попадание в плей-офф. «Чикаго Блэкхоукс» расположился на 6-м месте.

Днём ранее в матче этих команд сильнее оказались хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс», одержавшие победу со счётом 4:2.