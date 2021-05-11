«Даллас» взял реванш за поражение у «Чикаго». Гурьянов набрал 30-е очко в сезоне

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга. За «Чикаго» забрасывали Алекс Дебринкэт, Пиус Зутер, Дилан Строум и Винни Хиностроза, а в составе «Далласа» отличились Джо Павелски, Миро Хейсканен, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. Точный бросок Джейсона Робертсона в овертайме принёс гостям победу в этом матче.
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов набрал 30-е (12+18) очко в сезоне, отметившись голевой передачей и заработав показатель полезности «-1», проведя на площадке 15 минут 20 секунд.
Вратарь «Старз» Антон Худобин остался в запасе на эту игру.
Напомним, что прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Даллас Старз» занял 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона и потерял все шансы на попадание в плей-офф. «Чикаго Блэкхоукс» расположился на 6-м месте.
Днём ранее в матче этих команд сильнее оказались хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс», одержавшие победу со счётом 4:2.
- 11 мая 2021
-
05:45
-
05:38
-
04:57
-
04:41
-
04:37
-
04:17
-
02:43
-
02:02
- 10 мая 2021
-
23:22
-
23:07
-
23:00
-
22:39
-
22:03
-
20:57
-
20:20
-
19:46
-
19:42
-
19:20
-
19:15
-
19:03
-
18:29
-
18:19
-
18:01
-
17:18
-
17:12
-
16:49
-
16:40
-
16:26
-
15:49
-
15:31
-
14:58
-
14:32
-
14:03
-
13:37
-
13:17