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«Даллас» взял реванш за поражение у «Чикаго». Гурьянов набрал 30-е очко в сезоне

«Даллас» взял реванш за поражение у «Чикаго». Гурьянов набрал 30-е очко в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга. За «Чикаго» забрасывали Алекс Дебринкэт, Пиус Зутер, Дилан Строум и Винни Хиностроза, а в составе «Далласа» отличились Джо Павелски, Миро Хейсканен, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. Точный бросок Джейсона Робертсона в овертайме принёс гостям победу в этом матче.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов набрал 30-е (12+18) очко в сезоне, отметившись голевой передачей и заработав показатель полезности «-1», проведя на площадке 15 минут 20 секунд.

Вратарь «Старз» Антон Худобин остался в запасе на эту игру.

Напомним, что прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Даллас Старз» занял 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона и потерял все шансы на попадание в плей-офф. «Чикаго Блэкхоукс» расположился на 6-м месте.

Днём ранее в матче этих команд сильнее оказались хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс», одержавшие победу со счётом 4:2.

Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения «Чикаго». У Худобина — 4 пропущенные шайбы
НХЛ - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Дебринкэт (Зутер) – 00:53' (5x5)   2:0 Зутер (Дебринкэт, Строум) – 01:22' (5x5)   2:1 Павелски (Клингберг, Хэнли) – 15:30' (5x5)   3:1 Строум (Хиностроза, Кубалик) – 36:28' (5x5)   3:2 Хейсканен (Клингберг, Бенн) – 39:58' (5x4)   4:2 Хиностроза (Кемпф, Хардман) – 48:18' (5x5)   4:3 Кивиранта (Гурьянов, Хейсканен) – 50:24' (5x5)   4:4 Дикинсон (Робертсон) – 52:18' (5x5)   4:5 Робертсон – 64:30' (3x3)
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