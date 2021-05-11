Панин сообщил, что Алексей Семёнов вошёл в тренерский штаб московского «Спартака»

Защитник Алексей Семёнов завершит игровую карьеру и войдёт в тренерский штаб московского «Спартака». Об этом сообщил капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
«Поздравлю Леху Семенова с переходом на новый этап своей жизни.
Алексей теперь один из тренеров штаба московского «Спартака». Удачи, братец», — написал Панин в своём «инстаграме».
Семёнов последние три сезона провёл в уфимском клубе. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 40-летний хоккеист принял участие в 33 встречах, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности "-4". В КХЛ Семёнов успел поиграть в таких командах, как «Витязь», «Сочи», СКА и московское «Динамо». Всего на его счету 474 встречи в регулярном чемпионате, в которых он набрал 82 (15+67) очка и 73 игры в плей-офф, в которых он отметился 8 (7+1) очками.
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