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Байрон — о поражении от «Эдмонтона»: было здорово видеть, как парни пытаются сравнять счёт

Байрон — о поражении от «Эдмонтона»: было здорово видеть, как парни пытаются сравнять счёт
Хоккей / НХЛ 0
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Форвард «Монреаля» Пол Байрон прокмментировал поражение в матче с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).

«У нас была сложная задача сегодня вечером. И было здорово видеть, как парни упорно работают в третьем периоде, пытаясь сравнять счёт. Это были отличные командные усилия», — приводит слова Байрона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась победой «Эдмонтона» в овертайме со счётом 4:3. За «Эдмонтон» отличились Джеймс Нил, Райан Ньюджент-Хопкинс, Доминик Кагун и Коннор Макдэвид. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности "+2".

В составе «Монреаля» забивали Джейк Эванс, Пол Байрон и Арттури Лехконен. Российский защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности "-3".

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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