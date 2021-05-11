«Автомобилист» подписал контракт с Райаном Спунером

Екатеринбургский «Автомобилист» заключил контракт с нападающим Райаном Спунером, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Одностороннее соглашение с 29-летним нападающим заключено на один год.
До 2019 года хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге, где успел поиграть в составе таких команд, как «Бостон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер Кэнакс». В 2019 году Спунер перебрался в Европу, где сначала выступал за швейцарский «Лугано», а затем заключил контракт с минским «Динамо». Дебют в КХЛ у Спунера получился удачным. В первый же сезон канадец стал лучшим бомбардиром минчан, набрав 37 (10+27) очков в 43 играх.
В сезоне 2020/2021 Супнер набрал 39 (6+33) очков в 36 матчах в составе минчан. списке лучших бомбардиров клуба он занял второе место, уступив только партнёру по звену — Шейну Принсу, который также стал игроком «Автомобилиста» в это трансферное окно.
- 11 мая 2021
-
15:57
-
15:44
-
15:35
-
14:28
-
14:26
-
13:39
-
13:32
-
12:55
-
12:35
-
12:24
-
11:46
-
11:42
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
09:58
-
09:56
-
09:11
-
08:52
-
08:42
-
08:25
-
07:47
-
06:04
-
05:45
-
05:38
-
04:57
-
04:41
-
04:37
-
04:17
-
02:43
-
02:02
- 10 мая 2021
-
23:22
-
23:07
-
23:00
-
22:39