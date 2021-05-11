«Автомобилист» подписал контракт с Райаном Спунером

Екатеринбургский «Автомобилист» заключил контракт с нападающим Райаном Спунером, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Одностороннее соглашение с 29-летним нападающим заключено на один год.



До 2019 года хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге, где успел поиграть в составе таких команд, как «Бостон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер Кэнакс». В 2019 году Спунер перебрался в Европу, где сначала выступал за швейцарский «Лугано», а затем заключил контракт с минским «Динамо». Дебют в КХЛ у Спунера получился удачным. В первый же сезон канадец стал лучшим бомбардиром минчан, набрав 37 (10+27) очков в 43 играх.



В сезоне 2020/2021 Супнер набрал 39 (6+33) очков в 36 матчах в составе минчан. списке лучших бомбардиров клуба он занял второе место, уступив только партнёру по звену — Шейну Принсу, который также стал игроком «Автомобилиста» в это трансферное окно.