Жиру — о сезоне «Филадельфии»: я хочу побеждать. Меня бесит наше положение
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру прокомментировал выступление команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Я хочу победить. Я очень зол на то положение, в котором мы находимся», – цитирует Жиру Джордан Холл в «Твиттере».
В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 54 матча и набрал в них 43 очка: забросил 16 шайб и отдал 27 результативных передач.
По итогам чемпионата «Филадельфия» набрала 58 очков, заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона и не вышла в плей-офф. С Востока в розыгрыш Кубка Стэнли-2021 вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее вину за выступление команды в текущем сезоне взял на себя главный тренер «Флайерз» Ален Виньо.
Виньо: я всех подвёл и не смог вернуть корабль «Филадельфии» в нужное русло
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