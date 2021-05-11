Жиру — о сезоне «Филадельфии»: я хочу побеждать. Меня бесит наше положение

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру прокомментировал выступление команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я хочу победить. Я очень зол на то положение, в котором мы находимся», – цитирует Жиру Джордан Холл в «Твиттере».

В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 54 матча и набрал в них 43 очка: забросил 16 шайб и отдал 27 результативных передач.

По итогам чемпионата «Филадельфия» набрала 58 очков, заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона и не вышла в плей-офф. С Востока в розыгрыш Кубка Стэнли-2021 вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее вину за выступление команды в текущем сезоне взял на себя главный тренер «Флайерз» Ален Виньо.