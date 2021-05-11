Вуоринен: в первую очередь «Йокерит» смотрит на финских игроков на трансферном рынке

Директор по развитию игроков «Йокерита» Янне Вуоринен прокомментировал трансферы команды в межсезонье.

«Каждый сезон мы анализируем, что нужно сделать нашей команде для успеха. Хоккей развивается и меняется с каждым сезоном. Мы понимали, что команде нужно омоложение. Нам повезло договориться с игроками, которые находятся в своем праймовом возрасте. Но мы не концентрировались только на возрасте, важен уровень мастерства, талант хоккеиста. Мы смотрели на всю картину в целом. Нам приятно, что все пять новичков сейчас в расположении своих сборных команд.

Безусловно, есть переживание, что не всем новым игроком дастся адаптация в новой лиге. Требования в КХЛ растут, количество классных команд только увеличивается. По уровню интенсивности хоккей на уровне матчей Евротура, а некоторые игры могут соответствовать чемпионату мира.

Когда мы смотрим на трансферный рынок, то в первую очередь обращаем внимание на доступных финских игроков. Если у игрока есть прошлое, связанное с «Йокеритом», то это только плюс. Но мы не смотрим на прошлое или паспорт, важно, чтобы у игрока был потенциал и возможность помочь нашей команде», – цитирует Вуоринена официальный сайт КХЛ.