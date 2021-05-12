Кожевников: китайский клуб в Мытищах — вызов здравому смыслу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о будущем клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».



«Московская и подмосковная земля слухами полнится, и, честно скажу, они мне очень не нравятся.



Говорят, что в «Куньлуне» могут произойти большие перестановки. Клуб останется в Мытищах, но на посту главного тренера Алексея Ковалёва заменит финн Кари Ялонен, который привезёт из Финляндии группу соотечественников — и тренеров, и игроков.



Тут дело не в Ковалёве, который только дебютировал и набил шишки, а в том, что, насколько понимаю, за российские деньги в Подмосковье мы практически все рабочие места хотим отдать иностранным тренерам и хоккеистам. Но при всей любви Мытищ к хоккею такая команда не будет никому интересна, а её существование станет вызовом здравому смыслу», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.