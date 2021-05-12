«Магнитка» расторгнет контракт с Плотниковым (75 млн), Прохоркин останется в клубе

Магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с Сергеем Плотниковым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», несмотря на то что у форварда ещё остаётся год контракта на 75 млн рублей.



Кроме того, сообщается, что Николай Прохоркин останется в клубе.



В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний Прохоркин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (12+14) очков, также на его счету три гола и пять передач в 12 встречах плей-офф. У 30-летнего Плотникова — 43 (13+30) балла в 58 играх регулярного чемпионата и 9 (3+6) очков в плей-офф.



Помимо этого, по информации источника, место в клубе сохранят защитник Михаил Пашнин и нападающий Максим Карпов.

Галиев — в «Динамо», Ткачёв — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.