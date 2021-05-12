«Магнитка» расторгнет контракт с Плотниковым (75 млн), Прохоркин останется в клубе
Магнитогорский «Металлург» расторгнет контракт с Сергеем Плотниковым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», несмотря на то что у форварда ещё остаётся год контракта на 75 млн рублей.
Кроме того, сообщается, что Николай Прохоркин останется в клубе.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний Прохоркин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (12+14) очков, также на его счету три гола и пять передач в 12 встречах плей-офф. У 30-летнего Плотникова — 43 (13+30) балла в 58 играх регулярного чемпионата и 9 (3+6) очков в плей-офф.
Помимо этого, по информации источника, место в клубе сохранят защитник Михаил Пашнин и нападающий Максим Карпов.
Галиев — в «Динамо», Ткачёв — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ
Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.
Рекомендуем вам
- 12 мая 2021
-
10:43
-
10:23
-
09:46
-
09:16
-
08:59
-
07:53
-
07:03
-
05:37
-
05:10
-
04:54
-
04:47
-
04:31
-
03:17
-
00:01
- 11 мая 2021
-
23:48
-
23:29
-
22:45
-
22:30
-
22:18
-
21:38
-
21:22
-
21:08
-
20:59
-
20:44
-
20:26
-
20:14
-
19:54
-
19:47
-
19:41
-
19:33
-
19:11
-
19:05
-
18:49
-
18:41
-
18:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам