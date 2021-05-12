Далин, Линдблом и Баклунд отказались от ЧМ-2021

Сразу три шведских игрока отказались от участия в чемпионате мира по хоккею в Латвии, сообщает SVT. Как сообщает источник, хоккеист «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин хотел бы выступить на мировом первенстве, однако его контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги истекает, и он планирует подписать новый длительный контракт. В таких условиях представители игрока не хотят рисковать возможной травмой на мировом первенстве.



Кроме того, от участия в чемпионате мира отказались форвард «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом и нападающий «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд.



Ранее стало известно, что защитник «Далласа» Йон Клингберг и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад не помогут сборной Швеции на чемпионате мира — 2021.



Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Клингберг и Зибанеджад не помогут сборной Швеции на ЧМ-2021