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Далин, Линдблом и Баклунд отказались от ЧМ-2021

Далин, Линдблом и Баклунд отказались от ЧМ-2021
Хоккей / НХЛ 0

Сразу три шведских игрока отказались от участия в чемпионате мира по хоккею в Латвии, сообщает SVT. Как сообщает источник, хоккеист «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин хотел бы выступить на мировом первенстве, однако его контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги истекает, и он планирует подписать новый длительный контракт. В таких условиях представители игрока не хотят рисковать возможной травмой на мировом первенстве.

Кроме того, от участия в чемпионате мира отказались форвард «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом и нападающий «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд.

Ранее стало известно, что защитник «Далласа» Йон Клингберг и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад не помогут сборной Швеции на чемпионате мира — 2021.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Календарь и состав групп ЧМ
Клингберг и Зибанеджад не помогут сборной Швеции на ЧМ-2021
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