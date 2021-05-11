Клингберг и Зибанеджад не помогут сборной Швеции на ЧМ-2021

Защитник «Далласа» Йон Клингберг и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад не помогут сборной Швеции на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
«У меня родилась дочь, и я путешествую уже несколько месяцев. На мою жену Фанни выпала огромная ноша, так как из-за пандемии мы не смогли попросить родителей и членов семьи помочь.
Я положительно отношусь к играм национальной сборной, но если есть год, от которого мне придется отказаться, то это прямо сейчас», – цитирует Клингберга Expressen.
Зибанеджад не поедет в сборную по другим причинам. «Нью-Йорк Рейнджерс» отказался отпускать некоторых хоккеистов на предстоящий чемпионат мира.
Напомним, что ранее «Рейнджерс» по рекомендации врачей клуба не отпустил в расположение сборной России двух голкиперов – Игоря Шестёркина и Александра Георгиева.
- 11 мая 2021
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