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Рейдеборн сыграет в воротах сборной Швеции в матче Евротура с командой России

Рейдеборн сыграет в воротах сборной Швеции в матче Евротура с командой России
Хоккей / Евротур 0

Пресс-служба сборной Швеции по хоккею опубликовала сочетания звеньев в преддверии матча Евротура с национальной командой России. Место в воротах займёт бывший голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

Состав сборной Швеции:

Рейдеборн (Эрссон)
Пилут – Пудас, Холландер – Расмуссен – Кемпе,
Селльгрен – Лундквист, Линдберг – Линдхольм – Фриберг,
Дальбек – Лёв, Ларссон – Юнг – Ведин,
Фрёден – Вингерли – Берггрен.

Турнир стартует сегодня и продлится до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.

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