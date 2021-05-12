Рейдеборн сыграет в воротах сборной Швеции в матче Евротура с командой России

Пресс-служба сборной Швеции по хоккею опубликовала сочетания звеньев в преддверии матча Евротура с национальной командой России. Место в воротах займёт бывший голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн.



Состав сборной Швеции:



Рейдеборн (Эрссон)

Пилут – Пудас, Холландер – Расмуссен – Кемпе,

Селльгрен – Лундквист, Линдберг – Линдхольм – Фриберг,

Дальбек – Лёв, Ларссон – Юнг – Ведин,

Фрёден – Вингерли – Берггрен.

Турнир стартует сегодня и продлится до 15 мая. Чешские игры рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.



Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. За девять встреч россияне не потерпели ни одного поражения, однако матчи со шведами были самыми сложными для российской команды — все три победы над «Тре Крунур» были одержаны в серии буллитов.