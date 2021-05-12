Овечкин отстаёт от рекорда Гретцки на 164 гола по итогам сезона НХЛ-2020/2021

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ. В 45 матчах регулярного чемпионата — 2020/2021 он забросил 24 шайбы. По итогам нынешнего сезона российский форвард поднялся на шестое место в списке лучших снайперов в истории североамериканской лиги. В активе Овечкина 730 голов в 1197 матчах.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Таким образом, Овечкин отстаёт от Гретцки на 164 гола по итогам этого сезона НХЛ.
По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли подопечные Питера Лавиолетта встретятся с «Бостоном».
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