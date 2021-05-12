Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн отправлен в отставку, сообщает обозреватель издания New York Post Ларри Брукс в своём «твиттере».
По информации источника, весь тренерский штаб кроме Бенуа Аллера также отправлен в отставку. Клуб покинули Дэвид Оливер, Грег Браун и Жак Мартен. Аллер является тренером вратарей «Нью-Йорк Рейнджерс». Он занимает этот пост с сезона-2005/2006.
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента клуба Джона Дэвидсона, а также генерального менеджера Джеффа Гортона. Новым президентом и генменеджером клуба стал Крис Друри, который на чемпионате мира — 2021 будет генеральным менеджером сборной США. Напомним, что Друри провёл в «Рейнджерс» четыре года — с 2007-го по 2011-й — после чего завершил карьеру игрока из-за травмы колена.
- 12 мая 2021
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