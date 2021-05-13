«Сиэтл Кракен» объявил о подписании первого игрока в истории клуба
Пресс-служба нового клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» объявила о подписании первого игрока команды. Первым в истории хоккеистом клуба стал 21-летний канадский форвард Люк Хенман.
Запись можно посмотреть в «твиттере» клуба.
Хенман в минувшем сезоне выступал в юниорской лиге Квебека за команду «Бленвиль-Буабриан». Там он в 32 матчах регулярного чемпионата набрал 43 (16+27) очка. Ещё 8 (6+2) очков он записал в свой актив в плей-офф.
Хенман ещё в 2018 году был задрафтован «Каролиной Харрикейнз» под 96-м номером, но так и не получил контракт.
«Сиэтл» дебютирует в НХЛ в следующем сезоне.
Напомним, что ранее известный в Сиэтле панк-рок-бар Kraken хотел взыскать с клуба «Сиэтл Кракен» $ 3,5 млн за причинённый своему бренду ущерб.
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