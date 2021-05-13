Голкиперы «Вегаса» Флёри и Ленер стали обладателями приза «Дженнингс Трофи»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0.

В этом матче шат-аут оформил голкипер «Вегас» Марк-Андре Флёри. По итогам встречи стало ясно, что вратари «Вегаса» Робин Ленер и Марк-Андре Флёри получили приз Уильяма М. Дженнингса.



Трофей «Дженнингс Трофи» вручается голкиперу (или голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб. В нынешнем регулярном сезоне вратари «рыцарей» пропустили 124 шайбы. В прошлом сезоне обладателями трофея стали вратари «Бостон Брюинз» Туукка Раск и Ярослав Галак (167 шайб). Уильям М. Дженнингс Трофи вручается с сезона-1981/1982.