Голкиперы «Вегаса» Флёри и Ленер стали обладателями приза «Дженнингс Трофи»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0.
В этом матче шат-аут оформил голкипер «Вегас» Марк-Андре Флёри. По итогам встречи стало ясно, что вратари «Вегаса» Робин Ленер и Марк-Андре Флёри получили приз Уильяма М. Дженнингса.
Трофей «Дженнингс Трофи» вручается голкиперу (или голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб. В нынешнем регулярном сезоне вратари «рыцарей» пропустили 124 шайбы. В прошлом сезоне обладателями трофея стали вратари «Бостон Брюинз» Туукка Раск и Ярослав Галак (167 шайб). Уильям М. Дженнингс Трофи вручается с сезона-1981/1982.
Флёри вышел на единоличное третье место в истории НХЛ среди голкиперов по числу побед
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