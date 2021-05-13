Костин стал 52-м россиянином в сезоне-2020/2021 НХЛ. Это рекорд последних 15 лет

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». Для Костина эта игра стала первой в НХЛ с 2019 года. Таким образом, Костин стал 52-м россиянином, выходившим на лёд в нынешнем сезоне НХЛ. Это новый рекорд в эпоху потолка зарплат, введённого в сезоне-2005/2006. Больше всего российских хоккеистов сыграли в НХЛ в сезоне-2000/2001 — 72 человека.



В регулярном сезоне-2020/2021 за «Авангард» Костин провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности "+6". В плей-офф за 24 матча он набрал 9 (5+4) очков.



Костин перешёл в «Авангард» в сентябре 2020 года, когда старт сезона в НХЛ был под угрозой срыва. Он пройдёт карантин, прежде чем присоединится к команде.



Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу.