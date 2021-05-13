Бадюков: перед чемпионатом мира надо подтянуть выход из зоны и игру в большинстве

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился впечатлениями от матча сборных России и Швеции на Чешских играх.
«Не считаю нынешнюю вратарскую линию слабой, однако если получится усилиться из НХЛ, то было бы неплохо. Но раз возможности нет, то у нас есть задача подготовить этих. Не думаю, что по силе эти вратари сильно хуже.
Тот хоккей, который мы показали со шведами, был достаточно структурированным. Очень хорошо, что в атакующий хоккей сыграли, потому что дали возможность не только сыграть по счёту, но и подготовиться к ближайшему чемпионату. Достаточно много игроков атаки получили время, что тоже очень хорошо. Сейчас идёт очень серьёзная борьба за место в составе, тем более нас ждёт пополнение защитников из НХЛ.
Перед чемпионатом мира надо подтянуть выход из зоны и игру в большинстве. Игра в большинстве и так неплохо работает, но её хотелось бы разнообразить. А что касается выхода из зоны, хочется, чтобы при любом давлении соперника наши нападающие помогали защитникам при выходе в атаку», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
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