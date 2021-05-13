Экс-игрок «Чикаго» подал иск на клуб из-за домогательств бывшего тренера

Бывший хоккеист «Чикаго» подал иск против клуба, сообщает Wbez. Имя игрока не называется.



Причиной искового заявления стал инцидент, произошедший в мае 2010 года с одним из тренеров команды. Согласно заявлению, в один из эпизодов тренер Брэд Олдрич, работавший в клубе видеотренером, включил порно и начал мастурбировать перед игроком «Чикаго» без его согласия.



Кроме того, согласно иску, он отправлял текстовые сообщения игроку, в которых угрожал причинить вред хоккеисту, если тот не вступит с ним в половую связь. Хоккеист проинформировал об этом Джеймса Гэри, главного тренера команды, но тот сказал, что хоккеист должен винить самого себя. Кроме того, этот же сотрудник совершал сексуальное насилие и в адрес другого игрока.



Адвокаты требуют от клуба свыше $ 150 тыс. в качестве компенсации, поскольку этот эпизод «испортил жизнь хоккеисту».



Олдрич в настоящий момент не работает в клубе. Он был частью «Чикаго» с 2008 года, а в 2010 году работал со сборной США на Олимпиаде. При этом тренер отвергает все обвинения в свой адрес.