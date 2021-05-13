Коварж, Хитил и Гайек присоединились к сборной Чехии, а Йордан покинул команду

Нападающий швейцарского клуба «Цуг» Ян Коварж присоединился к составу сборной Чехии, сообщает пресс-служба национальной команды. Кроме того, в расположение сборной прибыли форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил и защитник клуба из Нью-Йорка Либор Гайек.



При этом расположение национальной команды покинули защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Амур» Михал Йордан и нападающий клуба чешской Экстралиги «Спарта» Давид Томашек.



Сборная Чехии сегодня сыграет с командой Швеции в матче Евротура.



Сборная Чехии на чемпионате мира в Риге сыграет в одной группе с командами России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Первые матчи турнира состоятся 21 мая, а завершится он 6 июня.