Коварж, Хитил и Гайек присоединились к сборной Чехии, а Йордан покинул команду
Нападающий швейцарского клуба «Цуг» Ян Коварж присоединился к составу сборной Чехии, сообщает пресс-служба национальной команды. Кроме того, в расположение сборной прибыли форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил и защитник клуба из Нью-Йорка Либор Гайек.
При этом расположение национальной команды покинули защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Амур» Михал Йордан и нападающий клуба чешской Экстралиги «Спарта» Давид Томашек.
Сборная Чехии сегодня сыграет с командой Швеции в матче Евротура.
Сборная Чехии на чемпионате мира в Риге сыграет в одной группе с командами России, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Первые матчи турнира состоятся 21 мая, а завершится он 6 июня.
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