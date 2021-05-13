Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Егор Замула: поддерживаю президента и не считаю, что в США живётся лучше, чем в России

Егор Замула: поддерживаю президента и не считаю, что в США живётся лучше, чем в России
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула рассказал, что не считает жизнь в США лучше, чем в России.

«Лайкнул пост Панарина в поддержку Навального? В «Инстаграме» иногда лайкаешь ленту, не особо вчитываясь в то, что написано.

Но я хотел бы сказать, что поддерживаю президента страны и не считаю, что в США живётся лучше, чем в России. Более того, тут я вижу такие проблемы, которых не встретишь у нас дома.

В Америке меня держит только спорт, ничего более. Жить я хочу в своей стране. Люблю Россию», – цитиурует Замулу «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Замула провёл два матча и не набрал ни одного очка. В Американской хоккейной лиге хоккеист сыграл 23 игры и отдал шесть результативных передач.

Замула сыграл почти 20 минут в дебютном матче в НХЛ, заработав полезность «+1»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021