Егор Замула: поддерживаю президента и не считаю, что в США живётся лучше, чем в России

Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула рассказал, что не считает жизнь в США лучше, чем в России.



«Лайкнул пост Панарина в поддержку Навального? В «Инстаграме» иногда лайкаешь ленту, не особо вчитываясь в то, что написано.

Но я хотел бы сказать, что поддерживаю президента страны и не считаю, что в США живётся лучше, чем в России. Более того, тут я вижу такие проблемы, которых не встретишь у нас дома.

В Америке меня держит только спорт, ничего более. Жить я хочу в своей стране. Люблю Россию», – цитиурует Замулу «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Замула провёл два матча и не набрал ни одного очка. В Американской хоккейной лиге хоккеист сыграл 23 игры и отдал шесть результативных передач.