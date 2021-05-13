Егор Замула: поддерживаю президента и не считаю, что в США живётся лучше, чем в России
Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула рассказал, что не считает жизнь в США лучше, чем в России.
«Лайкнул пост Панарина в поддержку Навального? В «Инстаграме» иногда лайкаешь ленту, не особо вчитываясь в то, что написано.
Но я хотел бы сказать, что поддерживаю президента страны и не считаю, что в США живётся лучше, чем в России. Более того, тут я вижу такие проблемы, которых не встретишь у нас дома.
В Америке меня держит только спорт, ничего более. Жить я хочу в своей стране. Люблю Россию», – цитиурует Замулу «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Замула провёл два матча и не набрал ни одного очка. В Американской хоккейной лиге хоккеист сыграл 23 игры и отдал шесть результативных передач.
Замула сыграл почти 20 минут в дебютном матче в НХЛ, заработав полезность «+1»
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