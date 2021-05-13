Хартли — о возможной работе в «Рейнджерс»: у меня ещё год контракта с «Авангардом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал возможное назначение в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Идея возвращения в НХЛ слишком сложна, мне нужно правильно оценить ситуацию. У меня ещё год контракта с «Авангардом», у меня две внучки, которых я хочу видеть чаще, и сын Стив.

Мне нужно пройти курс реабилитации, чтобы не ходить на каток. Я действительно не знаю. Иногда я слишком честен… Мне не понравилось, чем всё закончилось на моём последнем месте работы в НХЛ в «Калгари», но так иногда бывает», – цитирует подскаст инсайдера Эллиота Фридмана Sportsnet.

Напомним, Боб Хартли попал в список претендентов на пост главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс». Помимо Хартли на пост тренера «Рейнджерс» претендуют Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок и Патрик Руа.