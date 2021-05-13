Замула: когда дебютировал в НХЛ за «Филадельфию», не обошлось без курьёза

Российский защитник Егор Замула рассказал о курьёзной ситуации с клюшкой, которая произошла за час до дебюта за «Филадельфию Флайерз».

«Дебют? Довольно неплохо, правда, не обошлось без курьёза. За час до игры менеджер, отвечающий за экипировку, потребовал у меня убрать вставку на клюшку. Я высокий парень, играю большой клюшкой, она доходит мне до носа. Но оказалось, что для этого нужно специальное разрешение из НХЛ. Так было, рассказывают, в ситуации со Зденой Харой. Я всё понимаю, но нельзя о таких новостях сообщать за час до игры.

Я был в панике. Пошёл к Ивану Проворову за помощью, мол, что происходит. Иван веселится, пытается выяснить, но менеджер стоит на своём — спиливай.

Что грозит, если выйти с большой клюшкой? Если будет запрос от соперника, то нашу команду удалят на две минуты. Но я не могу выходить на лёд с другой клюшкой без тренировок. Это ненормально, очень неудобно, всё равно что я бы без коньков вышел.

Как решили вопрос? Я обратился к Клоду Жиру, а он отнёсся с пониманием. Сказал, пусть молодой не психует, выходит с привычной клюшкой, а если будет запрос и удалят, то отсидим штраф, ничего страшного. Это очень мне помогло в первой встрече», – цитирует Замулу «Спорт-Экспресс».