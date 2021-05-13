Хедман: во время плей-офф игроки многое откладывают в сторону и фокусируются на игре
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман отказался рассказывать о характере своей травмы. Ранее была информация, что игроку потребуется операция в межсезонье.
«Я не собираюсь спекулировать на травмах. Каждый, кто выйдет на лёд, будет готов играть. Это главное. В это время года, когда идёт плей-офф, ты многое откладываешь в сторону и фокусируешься на предстоящей игре. То же самое вам скажет каждый в раздевалке. Мы готовы. 18 парней, которые получат место в составе на первый матч, должны будут выйти на лёд и выложиться по полной», – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в первом раунде Кубка Стэнли-2021 «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз». Стартовая встреча запланирована на 16 мая.
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