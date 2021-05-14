Источник: Карлссон покинул сборную Казахстана, его не устроил новый контракт с «Барысом»

Вратарь Хенрик Карлссон покинул расположение сборной Казахстана, сообщает издание Шайба.kz. Тренерский штаб национальной команды принял решение вызвать в сборную вратаря «Темиртау» Демида Еремеева.



По официальной версии Карлссон покинул состав сборной по семейным обстоятельствам, однако, как сообщает источник, голкиперу не понравились условия нового контракта, который предложил «Барыс», именно поэтому он принял решение покинуть расположение сборной.



Состав сборной Казахстана:



Вратари: Андрей Шутов, Никита Бояркин, Демид Еремеев.



Защитники: Даррен Диц, Алексей Маклюков, Иван Степаненко, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов.



Нападающие: Роман Старченко, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Александр Шин, Саян Данияр, Алихан Асетов, Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Дмитрий Гурков, Кёртис Волк, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Артем Лихотников, Егор Петухов.



Напомним, что чемпионат мира – 2021 пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Казахстана сыграет в группе B.