Губернатор Омской области прокомментировал отъезд нападающего «Авангарда» Семёнова в НХЛ

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал отъезд нападающего «Авангарда» Кирилла Семёнова в НХЛ. Семёнов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».



«Кирилл Семёнов? Именно омская школа известна сегодня не только в России, но и за рубежом. С одной стороны, жалко, что он уезжает в «Торонто» на год, но мы понимаем, что Кирилл – яркий представитель омской школы. Он родился здесь, вырос, состоялся как хоккеист. Теперь он попробует себя за океаном.



Важно, чтобы наша омская школа имела как можно больше воспитанников, которые бы играли за наш клуб «Авангард». Мне кажется, что уже сделано многое. Наша хоккейная академия активно работает, несколько дней назад наши три воспитанника стали серебряными призёрами на юниорском чемпионате мира в США. Это подчёркивает то, что школа выходит на определённый уровень. Думаю, она будет известна во всём мире.



Кирилл мне сказал, что, когда Илья Ковальчук пришёл в «Авангард», для него это был человек с экрана телевизора. Когда президент России Владимир Владимирович Путин отправил поздравительную телеграмму «Авангарду», он сказал, что Россия – законодательница мод в хоккее. В этом заслуга хоккеистов нескольких поколений», — передаёт слова Буркова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Нападающий «Авангарда» Семёнов подписал контракт новичка с «Торонто»