М. Григоренко — о Торторелле: ничего плохого и хорошего о нём сказать не могу

Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал о взаимоотношениях с теперь уже бывшим главным тренером «Коламбус Блю Джекетс» Джоном Тортореллой.
«Торторелла считал, что я должен быть на голову всех сильнее. Не сказал бы, что с ним работалось очень тяжело. Как человек Джон неплохой, человеческие качества нормальные, просто совсем другой сезон. Торторелла, как мне сказали ребята, вёл себя не так, как обычно. Ничего плохого и хорошего о нём сказать не могу. Да, был такой тренер на моём пути. Ни конфликтов, ничего с ним не случалось. Обычные рабочие отношения.
В сезоне пару раз общались, когда я не играл. Я пытался узнать, над чем работать, что делаю нет так. Торторелла говорил, что ничего страшного и личного, продолжай работать. Повторюсь, случались неприятные моменты, но слава богу, что всё позади. Концовка сезона у меня получилась, набирал очки, получал много игрового времени. Мы здорово взаимодействовали в первом звене с Джеком Рословичем. Хорошая «химия», взаимопонимание. Так что концовку заношу себе в актив», — сказал Григоренко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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