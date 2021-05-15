«Торонто» проиграл «Виннипегу», несмотря на гол и ассист Михеева

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор (2) и Дженсен Харкинс. За «Торонто» голы забили Пьер Энгвалль и Илья Михеев. Российский форвард за 15.58 на площадке также записал на свой счёт результативную передачу и совершил три броска по воротам соперника.
«Джетс» одержали третью победу в последних 10 играх, у «Торонто» это третье поражение в последних 10 встречах. Этот матч стал для команд заключительным в регулярке. «Торонто» занял первое место в Северном дивизионе, а «Виннипег» расположился на третьем. В плей-офф «Мэйпл Лифс» встретятся с «Монреаль Канадиенс», а «Джетс» сыграют с «Эдмонтон Ойлерз».
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