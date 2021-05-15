Акользин: «Магнитка» предложила контракт комфортнее по сравнению с вариантом от «Барыса»

Нападающий сборной Казахстана Павел Акользин рассказал о причинах перехода из астанинского «Барыса» в магнитогорский «Металлург».



«Барыс» предложил новый контракт, но те условия, которые предложила «Магнитка», лучше и комфортнее. Про финансы говорить не буду. Наверное, я где-то хотел просто перезагрузить карьеру, потому что прошлый сезон не слишком удачным выдался для меня. Где-то мало игр, много пропустил, были травмы. Решил что-то поменять. Подумал, что от такого предложения нельзя было отказываться.



Про Алексея Маклюкова я уже потом узнал, что он туда тоже едет. Думаю, вдвоём будет проще адаптироваться в новой команде. Какие матчи за «Барыс» назвал бы самыми памятными? Наверное, все игры можно назвать памятными, особенно те, где наша команда побеждала. Лично для меня самыми эмоциональными получились игры в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.



Как так вышло, что 27-й номер оказался переходящим? На тот момент это было значимо для меня, потому что у моей супруги и дочери дни рождения 27-го числа. Однако болельщики не так отреагировали. Я видел отзывы и комментарии, что они были недовольны. Наверное, Брэндон Боченски это тоже прочитал, и, приехав на следующий сезон, попросил меня поменяться номерами, чтобы вернуть себе свой номер. Я, конечно, ответил: «Без проблем, забирай, это твой номер». Таким образом, я взял 18-й номер, под которым играл в сборной Казахстана на Универсиаде», — приводит слова Акользина Шайба.kz.



В текущем сезоне КХЛ Акользин провёл 41 матч и набрал шесть очков: забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф у форварда шесть встреч.

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